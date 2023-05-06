شركة الكهرباء: استبدال كشافات الإنارة بأخرى موفرة للطاقة في طرابلس

الوطن|رصد

واصلت فرق الصيانة بدائرة الإنارة العامة طرابلس التابعة للشركة العامة جهودها باستبدال كشافات الإنارة من صوديوم إلى كشافات ليدفي الطرق والشـوارع الرئيسية في العاصمة طرابلس.

وقالت الشركة العامة للكهرباء في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن هذه الأعمال التي تجري في شوارع مدينة طرابلستسهم في خفض استهلاك الطاقة وتوفير إضاءة ذات جودة عالية.

وأشارت الشركة إلى أن هذا يأتي في إطار خطط مجلس إدارة الشركة نحو ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بما يعزز من استقرار الشبكة، موضحةً أن هذه الخطة ستستمر لتشمل جميع المدن والمناطق الليبية.