| بوشناف يدعو المنظّمات والمؤسسات الدولية الالتزام بضوابط العمل في ليبيا

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2023/05/05 على الساعة 21:38

: دعا مستشار الأمن القومي الليبي، إبراهيم بوشناف، إلى ضرورة التقيد بكافة الضوابط والمعايير التي وضعتها مفوضية المجتمع المدني مع مجلس الأمن القومي، خاصة فيما يتعلق بعمل المنظمات الأجنبية في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء بوشناف، مع رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني مبروكة جمعة محمد، لمناقشة آليات عمل منظمات المجتمع المدني بما لا يمس بثوابت الأمن القومي للبلد، بحسب بيان للمجلس مساء الخميس.

وتطرق الاجتماع الذي حضره عضو مجلس النواب عن سرت أبوبكر الغزالي، إلى عمل عدد من المنظمات والمؤسسات الدولية في ليبيا وعدد من الملفات التي من شأنها زعزعة الاستقرار وتوريط البلاد في ملفات ثقيلة هي في غنى عنها.

كما بحث الاجتماع آخر التطورات فيما يتعلق بمقترح القانون، الذي ينظم عمل منظمات المجتمع المدني والمطروح أمام أعضاء مجلس النواب.