| تاياني: علاقاتنا التاريخية بليبيا تعطينا الحق ببحث ملف الهجرة معها

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2023/05/05 على الساعة 21:28

: قالت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني، إن “العلاقات التاريخية التي تربطنا وليبيا، تعطينا الحق بالحديث معها في ملف الهجرة”، حسب ما نقلت عنه وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء.

جاء ذلك في أعقاب الجدل مع وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، إثر زيارة المشير خليفة حفتر لروما، وأضاف تاياني في تصريحات متلفزة الجمعة: “نحن نمثل قوة سياسية ودولة رائدة في منطقة المتوسط​​، ثاني أكبر دولة صناعية في أوروبا ومن مؤسسي الاتحاد الأوروبي”، وهذا أيضاً “يجعل من حقنا التحدث مع ممثلي السياسة الليبية”.

وذكر زير الخارجية الإيطالي: “نحن نهتم بإيجاد حل لقضية الهجرة”، زاعماً أنه “بفضل الاتفاق الذي أبرمه (رئيس الوزراء آنذاك، سيلفيو برلسكوني مع القذافي)، توقفت تدفقات الهجرة”.

واختتم الوزير الإيطالي بالقول، إن “الخطأ الذي ارتكبه الفرنسيون بالقضاء على القذافي، تسبب من ثم بإلحاق أضرار جسيمة بالبلاد، وخلق مرحلة عدم استقرار كبير”.