أوردمان يشكر المشاركين في برنامج التدريب على مكافحة الإرهاب الذي ترعاه أمريكا

الوطن|رصد

عبّر القائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا ليزلي أوردمان عن تقديره للمشاركين الليبيين في برنامج التدريب على مكافحة الإرهاب الذي ترعاه حكومة الولايات المتحدة لتعزيز القدرة على ردع وتعقب وكشف الأنشطة الإرهابية.

وأشار أوردمان إلى أن برنامج المساعدة على مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الخارجية الأمريكية يقدم التدريب على مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء العالم لمساعدة موظفي إنفاذ القانون، لافتًا إلى أنهم المستجيبين الأوائل على التعامل مع التحديات الأمنية مع التأكيد على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.