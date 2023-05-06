| وفد سياحي تشيكي يدخل ليبيا عبر منفذ راس اجدير

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2023/05/05 على الساعة 20:42

: أفادت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، بدخول وفد من السياح ذوي الجنسية التشيكية إلى ليبيا، وذلك عبر منفذ راس اجدير الحدودي.

وأضافت الوزارة، عبر صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الفوج الذي دخل التراب الليبي هو الفوج الثاني الذي يدخل بتأشيرات سياحية.

وتابعت الوزارة أن دخولهم ليبيا تم بالتعاون المشترك بين جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار ومصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب وفي إطار تشجيع السياحة الخارجية في ربوع البلاد وتفعيل الحركة السياحية.