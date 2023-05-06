الشويهدي: تباحثنا في لجنة “6+6” مع باتيلي وسننتهي من صياغة القوانين الانتخابية قريباً

الوطن| رصد

قال عضو لجنة 6+6 عن مجلس النواب جلال الشويهدي، إن اللجنة اجتمعت بالمبعوث الأممي عبد الله باتيلي والمؤسسات المرتبطة بإقامة الانتخابات، حيث تم تسجيل الملاحظات على القوانين الانتخابية

الشويهدي وفي تصريحات صحفية رصدها موقع الوطن، قال إن باتيلي قام بعرض الدعم الفني وتقديم الاستشارات للجنة، التي لم ترفض بدورها الأمر، مشدداً على ضرورة انسجام أعضاء لجنة 6+6 وعدم حدوث أي تعارض داخلها حتى اللحظة.

وأوضح الشويهدي أن اللجنة ستواصل أعمالها وستعقد الاجتماعات الخاصة بها في عديد المدن، مؤكداً أن اللجنة ستنتهي من صياغة القوانين في أقرب وقت ممكن، رغم المواد الخلافية المعروفة بالقوانين الانتخابية.