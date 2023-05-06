بويصير: أنا فخور بنمط حياتي في أمريكا وأودّ أن يتعلمه شبابنا في ليبيا

عبر محمد بويصير، المقاول الأمريكي ذو الأصول الليبية عن فخره بأنه يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه يتمنى أن يتعلم الشاب الليبي نمط حياته في الخارج لتغيير واقع الفقر الذي يعيشون فيه داخل ليبيا.

ونشر “بويصير”، عبر فيسبوك صورتين علق عليهما قائلا: “الفرق بين الصورتين 25 عاما من العرق والجهد والتعلم فى أحد أكثر أسواق العالم تطورا وتعقيدا.

وذكر قائلا: “أهدى هاتين الصورتين لكل من استكثر على بسوء أو بحسن نية نمط حياتى الذى وصلته أو النجاح الذى حققته والذى أنا فخور به

وتابع ” أود أن يتعلمه شبابنا فنغير واقع بلدنا المأزوم الذى يعانى من الفقر رغم انه يعيش فوق نصف احتياطى قارة افريقيا من النفط!”.