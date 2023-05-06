شاهد.. اخر استعدادات إجراء إمتحانات الشهادة الإعدادية وتنويه هام من التربية والتعليم بشأن الموعد

نوهت وِزَارَةُ التَّرْبِيَةِ والتَّعْلِيم بِمواعيد الدِّراسة والاِمتحانات لِجميع المراحل التَّعليمية للعام الدِّراسي الحالي، وفق ما جاء في قرار الوزير رقم 1442 لِسنة 2022م .

ونشرت الوزارة من جديد جدول مرفق من قرار وزير التربية والتعليم بشأن مواعيد الامتحانات وفيما يلي نصه:

بدوره، تابع المدير العام للمركز الوطني للامتحانات الأستاذ ” السيد أحمد مسعود ” ظُهر اليوم الخميس مع اللجان الفنية اخر الاستعدادات لإجراء امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي المزمع إنطلاقها في الثامن والعشرون من الشهر الجاري.

وبحسب بيان صادر عن المركز، استعرض اللقاء الذِّي حضره عددٍ من مديري الإدارات والمكاتب بالمركز عملية توزيع مقار اللجان الامتحانية بمراقبات التربية والتعليم بالبلديات.

ووجها المدير العام الحاضرون بضرورة التواصل مع مديري مكاتب الامتحانات ومراقبي التربية والتعليم لاِعتماد مقار الامتحانات بشكل نهائي .

كما نوهت وزارة التربية والتعليم بشأن موعد الامتحانات النهائية لشهادتي المستوى العادي والمتقدم لمدارس التعليم الأجنبي ستنطلق يوم 28 مايو 2023.