الهنقاري: روسيا بدأت في الانهيار

أكد محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، أن روسيا بدأت في الانهيار، على حد تعبيره.

كتب قائلًا على فيسبوك: “يبدو أن روسيا بدأت في الانهيار، القصف وصل قلب موسكو علي قبة الكرملين. ناهيك عن القصف بالمسيارت في عمق الأراضي الروسية، قصف المطارات والمصافي النفطية والمعسكرات”.

وتابع قائلًا: “مدة الأربعة أشهر خلال فصل الشتاء التي اختارتها للجهوم المضاد فشلت في التقدم بل خسائرها كانت كبيرة. واليوم رئيس عصابة فاغنر يهدد بالانسحاب من المعركة بعد نفاذ الذخيرة وخسارة فادحة في مرتزقته. وخسر مواقع” وفق تعبيره.