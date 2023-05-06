المقريف يرد على معلومات مُضلِّلة بشأن “التَّغذية المدرسية” ويناقش وضع إستراتيجيته مع برنامج الغذاء العالمي

عَقد وزِير التَّربية والتَّعليم الدّكتور “موسى المقريف” اِجتماعاً مع مكتب برنامج الغذاء العالمي (WFP) فِي ليبيا ضم السادة “محمد أبوفايد”،”محمد أبو رقيبة”، بِحضور لجنة التَّغذية المدرسية بِالوزارة.

وَتناوَل الاِجتماع الذي شارك فيه عَبر الدائرة المُغلقة وزير التَّعليم بِدولة تونس السابق الدّكتور “حاتم بن سليم”، والسيد “توماس ديكنس”من بَرنامج الغذاء العالمي وضع اِستراتيجية لِمشروع التَّغذية المدرسية، وإقامة ورش العمل الخاصة بِالمشروع، لِتقييم النتائج، ووضع اِستراتيجية دائِمة، والإعداد للاحتفالية الخاصة بِنهاية الحملة الإعلامية، للتَّوعية بالتَّغذية المدرسية.

وأكَّد الوزير خِلال اللقاء على ضرورة وضع آلية شفافة لِتمويل المشروع، وطريقة عَمله، مضيفاً بأنه سبق للوزارة تقدِيم العديد من المقترحات الخاصة بِالمشروع.

وصحَّح الوزير ما يَتداوَل من معلومات مُضلِّلة بأنَّ برنامج التَّغذية المدرسية، يقتصر عَلى الدول الفقِيرة قوله “الغرض الحقيقي من التَّغذية المدرسية توفِير غِذاء صحي للتلاميذ يُبعدهم عن الأمراض ويُساعد في نُموهم”.