تونس تتسلّم 4 نساء و5 أطفال من زوجات وأبناء عناصر “داعش” كانوا يقاتلون في ليبيا

أكّد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان “مصطفى الكبير” أنّ السلطات التونسية تسلّمت الجمعة، من السلطات الليبية 4 نساء و5 أطفال من زوجات وأبناء مقاتلي تنظيم الدولة.

وبينّ الكبير في تصريحاته لـ”موزاييك اف ام”، أن عملية التسليم جرت عبر معبر رأس جدير، وكان قد سبقها تسلم 6 أطفال في 2020 استقبلهم حينها الرئيس التونسي قيس سعيد، تلاها استرجاع مجموعة أخرى من الأطفال من ليبيا ومن الحدود السورية التركية.

وأفاد الكبير بأن النساء اللاتي تسلمتهم تونس من ليبيا قد برأهن القضاء الليبي بشكل نهائي، مشيرا إلى أن عملية استلامهن تتم من قبل الوحدات الأمنية في مرحلة أولى ويقع مراجعة النيابة العمومية بحقهن وتبقى الكلمة الفيصل للقضاء التونسي، على حد قوله.

كما كشف رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، أن عدد النساء التونسيات المتبقيات في السجون الليبية في حدود 15 امرأة وتترواح الأحكام في حقهن من 6 إلى 16 عاما سجنا ومعهن مجموعة من الأطفال، وفق قوله.

المصدر: إذاعة موزاييك اف ام التونسية

