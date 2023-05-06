وزير العمل الليبي: تدشين مشروعات تهدف لإبعاد الشباب عن الانخراط في الحروب

أعلن وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، علي العابد الرضا، عن عزم وزارته تدشين واستكمال عدد من البرامج والأنشطة؛ تهدف إلى إبعاد الشباب عن شبح الانخراط في الحروب، وتجعل منهم أشخاصا قادرين على الاندماج والعمل للمشاركة في بناء الوطن.

وأكد علي العابد، خلال افتتاح مركز “متألق” للتدريب بالعاصمة الليبية طرابلس، على أهمية المركز في المشروع الوطني للتأهيل، مشيرا إلى ضرورة دعم كل الشباب في ربوع ليبيا لما يمثلونه من ثروة وطنية، حيث صُمم المشروع من أجل إدماجهم عبر توفير البرامج المهنية والتوظيفية التي تكفل لهم الحياة الكريمة.

وقال وزير العمل بحكومة الوحدة، إن افتتاح مركز متألق أولى الخطوات في الشراكة بين منظمة “سوبر نوفا” والمشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج، وأثنى على المتدربين باختيارهم الاندماج في الحياة المدنية، مؤكدا أن الوزارة ستعمل على دعمهم بعد استكمال الدورات التأهيلية.