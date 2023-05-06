إطلاق النداء الأخير لأفراد الجالية الليبية لمغادرة السودان

أخبار ليبيا 24

أطلقت السفارة الليبية بالسودان، أمس الجمعة، النداء الأخير لأفراد الجالية الليبية بالخرطوم الراغبين في المغادرة والذين تواصلوا أخيراً مع فريق الطوارئ.

ودعت السفارة في بيان لها الراغبين في العودة، إلى ضرورة التواصل مع الأرقام المنشورة أدناه وبشكل عاجل.

ونبهت السفارة الليبية بالسودان أفراد الجالية الراغبين في المغادرة إلى أن الفرصة الأخيرة للإجلاء خارج الخرطوم ستكون يوم الأحد أو الإثنين المقبلين حسب التنسيق مع فريق الطوارئ المكلف.

وتمنت السفارة السلامة لجميع أفراد الجالية الليبية في الخرطوم، مؤكدة على ضرورة أخذ تدابير الحيطة والحذر والالتزام بأماكن الإقامة الآمنة.

ونشرت السفارة أرقاما لأفراد الجالية في الخرطوم للتواصل مع فريق الطواري.

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واندلع الصراع السوداني في 15 أبريل بين قوات الجيش بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي” في أعقاب انهيار خطة مدعومة دوليا لانتقال جديد مع أطراف مدنية.