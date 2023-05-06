شلقم: أسلحة الدمار الشامل تملأ العالم 

قال عبد الرحمن شلقم وزير الخارجية ومندوب ليبيا الأسبق لدى مجلس الأمن الدولي، إن ما يجري في القارة الأوروبية بين روسيا وأوكرانيا، حروب رهيبة، وأيضاً في آسيا حيث لا تسكت الضربات الإسرائيلية على الفلسطينيين، والسوريين، والصراع الدامي بين فصائل سورية والنظام تقف وراءه أطراف بعيدة وقريبة، و«داعش» ينشر القتل والجهل والدمار.

أضاف في مقال بصحيفة الشرق الأوسط اللندنية: “وفي السودان تلاحق المدنيين الأبرياء الفقراء المدافع والقنابل وضربات الطيران. تهرب النساء في كل اتجاه بحثاً عن الحياة، أطفالهن على ظهورهن، وما بقي لديهن من أسمال، وكسر الخبز اليابس. خلفهن الدمار الشامل للشجر والحجر، واليأس والخوف هو الرفيق المرعب. قتل الأبرياء الضعفاء لا يعني شيئاً لمن يركض وراء امتلاك السلطة المطلقة” وفق تعبيره.

وتابع أن في بلدان الساحل والصحراء غرب أفريقيا، يتسيد الإرهاب المجنون، يذبح قرى كاملة لا سلاح فيها ولا مال، سوى بقايا مواش هزيلة تتساقط جوعاً. أما شرق القارة، فقد تحالف فيها مثلث الإرهاب والجفاف والجوع، وصارت المنايا أمانيا. في دولة نيجيريا الكبيرة التي تتمدد فوق ثروات لا حدود لها، تنظيم «بوكو حرام» الرهيب يعبد الدم والموت وخطف البنات القاصرات، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن نزعة الإنسان للحرب، تغفو فترة من الزمن، ثم تستفيق وقد تضاعفت شراهتها للدم. وهكذا راحت الحرب تفتنّ في توزيع قواها وتنمية مواردها، وتنظيم حركاتها على مدار العصور، حتى بلغت ما يمكن أن يكون ذروة الكمال في هذا العصر، وهو الكمال الذي يجعل منا ومن دنيانا، ريشة في مهب الريح.

واختتم: “في هذا الزمن العنيف المجنون، الذي أصبحت فيه السلطة والثروة أغلى من الإنسان، وأسلحة الدمار المحدود والشامل تملأ بقاع واسعة من الأرض، فإنه إن لم ينذرنا هذا الزمن بالفناء التام، فإنه ينذرنا بالعودة إلى عالم الغاب وبنهاية حضارة صنعناها بكد الجسم والدماغ وإرهاق العظم والعضل وأشواق الروح.” وفق تعبيره.