السفارة الأمريكية: برنامج التدريب على مكافحة الإرهاب يعزز لقدرة على التعقب

أكد القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا “ليزلي أوردمان” أن برنامج التدريب على مكافحة الإرهاب الذي ترعاه حكومة الولايات المتحدة يعزز القدرة على الردع والتعقب وكشف الأنشطة الإرهابية.

وقال أوردمان بحسب تغريدة للسفارة الأمريكية لدى ليبيا بموقع “تويتر” “يسعدني التعبير عن تقديري للمشاركين الليبيين في برنامج التدريب على مكافحة الإرهاب الذي ترعاه حكومة الولايات المتحدة لتعزيز القدرة على ردع، تعقب، وكشف الأنشطة الإرهابية” وأضافت السفارة “يقدم برنامج المساعدة على مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الخارجية الأمريكية التدريب على مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء العالم لمساعدة موظفي إنفاذ القانون، والمستجيبين الأوائل على التعامل مع التحديات الأمنية مع التأكيد على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.”