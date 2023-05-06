| تونس تستعيد دفعة من أطفال ونساء مقاتلي “داعش” في ليبيا

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2023/05/06 على الساعة 10:35

: تسلّمت تونس، يوم أمس الجمعة، أربع نساء وخمسة أطفال من زوجات وأبناء مقاتلين في تنظيم “داعش” كانوا في السجون الليبية، في وقت لا تزال 10 تونسيات أخريات قيد الاحتجاز في ليبيا.

وقال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، في تصريحات لـ”العربي الجديد” إنّ “عملية التسليم تمّت اليوم عند معبر رأس الجدير الحدودي، تحت إشراف سلطات أمنية من البلدَين”.

وأشار إلى أنّ “تونس تسلّمت تسعة من أطفال ونساء داعش بعد تنسيق أمني وقضائي مع ليبيا”، موضحاً أنّ “النساء الأربع سوف يخضعنَ لتحقيق أمني ليُبتّ بأمرهنّ بحسب تقدير القضاء التونسي“،موضحا أنّ “أعمار الأطفال تتراوح ما بين خمسة أعوام و13 عاماً”. وبيّن الناشط الحقوقي أنّ ثمّة “مساعي من أجل تأمين عودة 10 تونسيات أخريات يقبعنَ بدورهنّ في سجون ليبية، بعد إصدار القضاء الليبي أحكاماً بشأنهنّ”، وتصل عقوباتهن إلى السجن 16 عاماً، من بينهنّ نساء مع أطفال”.

وأكّد أنّ “المساعي التي تُبذَل هي لمصلحة الأطفال العليا، وقد اقتُرحت متابعة المسار القضائي وتنفيذ الأحكام السجنية في حقّ النساء بتونس، في مقابل تسليم الأطفال إلى أسرهم أو وضعهم تحت رعاية مؤسسات الدولة التونسية“.

وجاء تسلم السلطات التونسية لأبناء “مقتلي داعش” بعد نحو عامَين من العملية المشابهة الأخيرة (2021) عندما استعادت 10 نساء و14 طفلاً كانوا في السجون الليبية بسبب صلات تربطهم بأشخاص يُشتبه في انتمائهم إلى تنظيم “داعش”.

كذلك، سبق أن تسلّمت أربعة أطفال في عام 2020، واتُّفق على تسلّم الأشخاص الباقين على دفعات عبر وساطات من منظمات مجتمع مدني في البلدَين.