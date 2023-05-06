ليبيا.. الأمن يضبط كميات من المواد المخدرة داخل “لعب أطفال” في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، عن قيام قسم البحث الجنائي، بالقبض على ثلاثة أشخاص من مروجي مادة الحشيش المُخدرة وحبوب الهلوسة، مُتسترين ببيع ألعاب الأطفال بمنطقة الليثى.

وقالت المديرية في بيان لها: “وردت معلومات لأعضاء التحريات بقسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغازي عن أحد الأشخاص يقوم ببيع ألعاب الأطفال، مُخفيا نشاطه الإجرامي ببيع مادة الحشيش المخدرة وحبوب الهلوسة”.

ووفقا للبيان، فإن أعضاء التحريات راقبوا الشخص المطلوب كان برفقة شخصين آخرين في منطقة الليثي، وجرى ضبط الأشخاص الثلاثة وبحوزتهم 8 قطع من مادة الحشيش المُخدرة وحبوب هلوسة، وخليطا من التبغ وأدوات لتعاطي المخدرات.

وبين الاستجواب الأولى للمتهين أن الأول يُدعى «م.س.م» من مواليد 1981، والثاني يُدعى «ن.ف.م» من مواليد 1999، والثالث يُدعى «ع.ي.م» من مواليد 2000. وجرت إحالتهم إلى جهاز مُكافحة المُخدرات والمُؤثرات العقلية>