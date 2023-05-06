إحباط بيع مخدرات مخبأة بألعاب أطفال في بنغازي

الوطن| رصد

قالت مديرية أمن بنغازي، إن قسم البحث الجنائي ألقى القبض على ثلاثة أشخاص من مروجي مادة الحشيش المُخدرة وحبوب الهلوسة، مُتسترين ببيع ألعاب الأطفال بمنطقة الليثي.

وأشارت المديرية في بيان إلى ورود معلومات لأعضاء التحريات بقسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغازي عن أحد الأشخاص يقوم ببيع ألعاب الأطفال، مُخفيا نشاطه الإجرامي ببيع مادة الحشيش المخدرة وحبوب الهلوسة.

وراقب أعضاء التحريات الشخص المطلوب كان برفقة شخصين آخرين في منطقة الليثي، وجرى ضبط الأشخاص الثلاثة وبحوزتهم 8 قطع من مادة الحشيش المُخدرة وحبوب هلوسة، وخليطا من التبغ وأدوات لتعاطي المخدرات.

وبين الاستجواب الأولى للمتهين أن الأول من مواليد 1981، والثاني من مواليد 1999، والثالث من مواليد 2000، وتمت إحالتهم إلى جهاز مُكافحة المُخدرات والمُؤثرات العقلية.