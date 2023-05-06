شوبار: نثمن دور أمريكا في دعم استقرار ليبيا

ثمنت مبادرة القوى الوطنية الليبية، ما سمته الدور الأمريكي الداعم لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وقال محمد شوبار، المتحدث باسم المبادرة، إن الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة الليبيين في كفاحهم المستمر من أجل مستقبل أكثر سلاما واستقرارا ووحدةً، ومنذ سقوط نظام القذافي في عام 2011، واجهت ليبيا الانقسام والصراع العنيف، وقد أدى اتفاق وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني في أكتوبر 2020 إلى وقف القتال، وإيجاد مجال لملتقى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة لاختيار حكومة مؤقتة موحدة جديدة وإنتاج خارطة طريق سياسية لإجراء انتخابات وطنية.

وأعاد نشر ملخصاً للإستراتيجية الأمريكية العشرية في ليبيا، وقال أنه في حين تعثرت خارطة الطريق منذ ذلك الحين وازداد التوتر بين الميليشيات حول طرابلس، يشارك الشركاء الأمريكيون والدوليون بنشاط في المجال الدبلوماسي لمساعدة ليبيا على اتخاذ خطوات ملموسة نحو إيجاد حكومة موحدة وحكم شامل وديمقراطي واستقرار سياسي، وتواصل الجهات الفاعلة الخارجية، بما في ذلك روسيا، استغلال الوضع غير المستقر في ليبيا، مما يشكل تهديدا للجناح الجنوبي لحلف الناتو ويزيد من زعزعة استقرار منطقة الساحل.

وتابع قائلًا: “يحظى جنوب ليبيا باهتمام خاص حيث تستغل الجهات الفاعلة الخبيثة أنظمة الحكم المحلي الهشة للبحث عن ملاذات آمنة للأنشطة الإرهابية وغير المشروعة. وأعلن الرئيس بايدن في أبريل 2022 أن الولايات المتحدة ستعطي الأولوية للعمل والشراكات مع ليبيا في إطار استراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار. وفي حين تم اختيار ليبيا في الأصل على أمل الاستفادة من وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني وخارطة الطريق السياسية بقيادة ملتقى الحوار السياسي الليبي، لاتزال استراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار توفر زخما مفيدا لإعادة توجيه وإرشاد الدعم الأمريكي لتعزيز الجهود الدبلوماسية الجارية وتحفيز تقدم ليبيا نحو حكومة موحدة منتخبة ديمقراطيا”.