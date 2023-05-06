وزير الخارجية الإيطالي: القضاء على القذافي خلق مرحلة من عدم الاستقرار في ليبيا

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، إن الخطأ الذي ارتكبه الفرنسيون بالقضاء على الزعيم الراحل معمر القذافي، تسبب بإلحاق أضرار جسيمة بليبيا، وخلق مرحلة عدم استقرار كبير.

ووفقا لم نشرته وكالة آكي الإيطالية، فإن وزير الخارجية الإيطالي أكد أن العلاقات الخارجية التي تربط بلاده بليبيا، تعطيه الحق في التحدث مع الجانب الليبي في ملف الهجرة غير الشرعية.

وأضاف: “نحن نمثل قوة سياسية ودولة رائدة في منطقة المتوسط​​، ثاني أكبر دولة صناعية في أوروبا ومن مؤسسي الاتحاد الأوروبي، وهذا أيضًا يجعل من حقنا التحدث مع ممثلي السياسة الليبية”.

وتابع: “نحن نهتم بإيجاد حل لقضية الهجرة»، زاعمًا أنه «بفضل الاتفاق الذي أبرمه (رئيس الوزراء آنذاك) سيلفيو برلسكوني مع القذافي، توقفت تدفقات الهجرة”.