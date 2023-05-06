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الزاوي: مطلوبون دوليا يرأسون أجهزة أمنية بدعم من الدبيبة

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

قال منير الزاوي، أحد قيادات حراك “تنسيقية تصحيح المسار بالزاوية” إن “الاجتماعات في طرابلس مع المجلس الرئاسي والقيادات الأمنية سبقتها اجتماعات مماثلة قبل أيام في المدينة مع مسؤولين حكوميين وأمنيين أيضا.

وأضاف الزاوي، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن “كل ما سمعناه هو وعود لا نعلم مدى الجدية التي تمثلها”، مؤكدا أنه “قبل شهرين جرى عقد اجتماع مماثل وقدمت ذات الوعود وشكلت القوة الأمنية المشتركة التي نعدها شريكا في الانفلات الأمني في المدينة”.

وتابع الزاوي أن أزمة الزاوية واضحة وهي تتمثل في وجود أعداد كبيرة من المليشيات المنفلتة التي منحتها الشرعية الحكومات المتعاقبة وزادت من شرعيتها حكومة الدبيبة منتهية الولاية.

وأوضح أنه “في الزاوية هناك مطلوبون دوليون يترأسون أجهزة أمنية.. فكيف سيستقيم الوضع هناك وهؤلاء موجودون بعلم الحكومة وبغطاء منها”.

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الوطن الليبية

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