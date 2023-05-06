حفتر يلتقي وزيري الدفاع والداخلية في إيطاليا

التقى القائد العام للجيش خليفة حفتر خلال زيارته لإيطاليا وزير الدفاع “غويدو كروسيتو” ووزير الداخلية”ماتيو بيانتيدوزي”.

وبين مكتب الإعلام بالقيادة العامة للقوات المسلحة أن حفتر التقى الجمعة وزير الدفاع بالحكومة الإيطالية بحضور نائب رئيس الأركان ومدراء الإدارات بوزارة الدفاع بالحكومة الإيطالية.

وأكد وزير الدفاع على ضرورة تعزيز العلاقة التي تحظى بها الحكومة الإيطالية مع ليبيا وبالأخص مع القائد العام، ودعا الحاضرون إلى استمرار العمل المُشترك لمكافحة التطرف والحدّ من الهجرة الغير شرعية، وثمّن وزير الدفاع على دور القائد العام للقوات المُسلحة في دحر الجماعات الارهابية في ليبيا لما له من أهمية كبيرة في استقرار أمن المنطقة بالكامل، وتم التباحث حول أهمية تشكيل لجان مُشتركة لمراقبة وتأمين الحدود الليبية الجنوبية لتعزيز الأمن القومي للبلدين ،

وأشاد وزير الدفاع بدور القائد العام في تعزيز الاستقرار ودعمه لبعثة الأمم المتحدة ودعوتها لإجراء الانتخابات خلال هذا العام.

كما التقى حفتر وزير الداخلية بالحكومة الإيطالية لبحث آلية توطيد العلاقة والتعاون بين ليبيا وإيطاليا في المجالات الأمنية، وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الهجرة الغير شرعية، وإعداد البرامج التدريبية للأفراد والعناصر التابعة للأجهزة الأمنية.

وأكد وزير الداخلية على ضرورة تعزيز العلاقة بين البلدين بما يخدم مصالحها، والعمل على التصدي لكافة المخاطر التي تواجه المنطقة، وأثنى وزير الداخلية على العمل الكبير الذي تقوم به القوات المُسلحة الليبية مؤكداً على الاحترام الكبيرة والمكانة التي يحظى بها القائد العام لدى الحكومة الإيطالية.