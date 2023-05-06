السفارة الليبية في السودان تطالب أعضاء الجالية الراغبين في المغادرة بالتواصل معها

أطلقت السفارة الليبية بالسودان، النداء الأخير لأفراد الجالية الليبية بالخرطوم الراغبين في المغادرة والذين تواصلوا أخيراً مع فريق الطوارئ.

وطالبت السفارة في منشور عبر صفحتها على “فيسبوك” الراغبين في العودة، بضرورة التواصل مع الأرقام المنشورة وبشكل عاجل.

كما نبهت السفارة الليبية بالسودان أفراد الجالية الراغبين في المغادرة إلى أن الفرصة الأخيرة للإجلاء خارج الخرطوم ستكون يوم الأحد أو الإثنين حسب التنسيق مع فريق الطوارئ المكلف.

وتمنت السفارة السلامة لجميع أفراد الجالية الليبية في الخرطوم، مؤكدة على ضرورة أخذ تدابير الحيطة والحذر والالتزام بأماكن الإقامة الآمنة.