“مبروكة” تناقش حماية التراث الثقافي في اجتماع مجموعة الـ77 والصين

شاركت ليبيا ممثلة بوزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة مبروكة توغي عبر الاتصال المرئي في اجتماع وزراء الثقافة لدول “مجموعة الـ77 والصين”، تحت شعار ” التراث الثقافي والتنمية المستدامة ” الذي عقد في العاصمة الكوبية هافانا، وذلك يومي 4 و5 مايو 2023،.والذي ينظم بإشراف من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.

وناقش المؤتمر الدولي الأول للتراث الثقافي قضايا حفظ التراث الثقافي في دول مجموعة الـ77 والصين، والثقافة باعتبارها منفعة عامة عالمية.

كما ناقشَ الاِجتماع آليات التعاون فيما بين بلدان الجنوب وبدائل التنمية المستدامة.

وأكّد البيان الختامي للمؤتمر على تعزيز قيمة الثقافة باعتبارها منفعة عامة عالمية، وبُعدها الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب في مجالات إدارة التراث وسياحة التراث الثقافي، والصناعات الثقافية و الإبداعية، والتدريب الفني والتبادل الثقافي.

كما أكّد البيان على تعزيز وحدة مجموعة ال 77 والصين في مواجهة التحديات العالمية في قطاع الثقافة.

يُشار إلى أن مجموعة الـ”77″ والصين تهدف أساسا إلى تنسيق مواقف الدول النامية من المسائل الثقافية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية الكبرى المطروحة على المجموعة الدولية في اجتماعات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمؤتمرات.