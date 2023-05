ليبيا – قال عميد بلدية الكفرة السابق، مفتاح أبو خليل، إن الأعداد التي وصلت حتى الآن إلى ليبيا من السودان هي الحركة الطبيعية المعتادة قبل الأزمة، وليست هناك تغيرات مرتبطة بالأزمة.

أبو خليل وفي حديثه مع وكالة”سبوتنيك”، أوضح أن الحديث عن وصول نازحين إلى الجنوب الليبي، يكشف عن احتمالية خطوات أخرى تظهر لاحقا، مرتبطة بمخطط توطين المهاجرين في الجنوب الليبي.

وبين أن الطبيعة الجغرافية بين البلدين على عكس التي تربط السودان بمصر أو تشاد، ما يحول دون وصول موجات نزوح، إذ يتطلب الأمر إمكانيات كبيرة وسيارات مجهزة.

وفق المسؤول السابق، فإن منظمة “أرباتشي” الإيطالية التي أعلنت إطلاق مشروع لتعزيز قطاع الزراعة والعمالة الزراعية في فزان تحت مسمى ( EFEF Plus ) بتمويل من وزارة الخارجية الإيطالية وبالتعاون مع المعهد الزراعي المتوسطي في باري الشهر الماضي، تؤكد المساعي الرامية لتغيير الديموغرافيا في الجنوب الليبي.

وحذر مفتاح من المساعي الغربية الساعية لنقل المهاجرين غير الشرعيين إلى جنوب ليبيا، كما جرت المحاولة في تونس، مطالبا المسؤولين بمواقف معلنة برفض الأمر، والتحرك ضد أي خطوة تهدف لتحقيق مسعى الغرب.

Shares

The post أبو خليل: منظمة “أرباتشي” الإيطالية تسعى لتغيبر ديموغرافيا الجنوب الليبي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية