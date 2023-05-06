نقابة الأطباء: وعود “صحة الدبيبة” وهمية ونطالب بتكليف شخصية متفرغة للوزارة

طالبت نقابة أطباء العامة بإعادة النظر في حقوق الأطباء المتأخرة لسنوات، ورفع مستوى الطب والتمريض في البلاد، مشيرين إلى أنهم يعملون في نعمل في ظروف صعبة ويعانون من ضعف الإمكانيات.

ووصفت نقابة الأطباء، في بيان لها، وعود وزارة الصحة للأطباء بأنها “وهمية”، مشيرين إلى أنهم تقدموا بشكوى لمجلس النواب، وأنهم سيتقدمون بأخرى للنائب العام، ضد وزيري الصحة والمالية، محملين إياهم مسؤولية إهدار حقوق الأطباء.

وطالبت نقابة الأطباء بتكليف شخصية متفرغة لتسيير مهام وزارة الصحة، وتفعيل قانون العلاوات حسب حدول المرتبات الموحد، كما طالبوا بتوفير فرص عمل للأطباء داخل المرافق الصحية، وتفعيل برنامج الإيفاد للأطباء والتخصصات النادرة.