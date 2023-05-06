الشباب ينتخبون اليوم مجالسهم المحلية في 11 بلدية

يتجه الشباب اليوم السبت إلى انتخاب مجالسهم المحلية في بلديات الغريفة، بنت بيه ،جادو، الرحيبات، غات، ككلة، الزاوية الغرب، العربان، الأصابعة، الزاوية الجنوب، الماية .

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الشباب أن الوزير فتح الله الزني، مساء الجمعة، المراكز الانتخابية في بلديات قصر بن غشير وسوق الخميس والعواتة رفقة مدير أمن مديرية النواحي الأربعة اللواء نورالدين الشتوي، ومديرا إدارة الفروع محمد خنيس ومكتب الاعلام والتواصل طلال ساسي بديوان الوزارة ورئيس فرع الوزارة طرابلس الكبرى إسماعيل طليش وعدد من مسؤولي قطاع الشباب بالمنطقة، استعدادًا لإنطلاق الوثبة الثالثة من انتخابات المجالس المحلية للشباب وزار الوزير أيضا مديرية أمن النواحي الأربعة لمتابعة التأمين الأمني لمراكز الاقتراع والخطة الأمنية.

وأكد وزير الشباب خلال جولته على المراكز أهمية هذه الانتخابات في تجسيد شعار “شبابنا عهدًا للوطن”، مشيرًا إلى دور حكومة الوحدة الوطنية في دعم ديمقراطية وحرية المجتمع. كما تفقد التجهيزات لإجراء عملية التصويت بشكل سلس وآمن، مؤكدًا على ضرورة تأمين جميع المستلزمات والإجراءات التي تضمن سير هذه العملية بشكل نظامي.

وأضاف الوزير أن الشباب يمثلون العمود الفقري للوطن، وأن دورهم في هذه الانتخابات يأتي في إطار تحقيق التغيير المطلوب في المجتمع، مؤكدًا على ضرورة مشاركة الشباب بكثافة في هذه الانتخابات.