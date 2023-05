بالحسن: سيكون هناك مخيم في جنوب الكفرة بجبل العوينات في حال نزوح أعداد كبيرة من السودان

ليبيا – أكد مدير جهاز الإسعاف والطوارئ الكفرة إبراهيم بالحسن عدم وصول نازحين من السودان بشكل رسمي إلا عن طريق التهريب.

بالحسن وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام” قال:” حسب ما تداولته إحدى وكالات الأمم المتحدة فإن عدد النازحين من السودان الذين وصلوا لمدينة الكفرة بلغ 700 شخص، وباعتبار الكفرة خطا للهجرة فإن الأمم المتحدة قد تكون صنفت هذه الأعداد كلها على أنهم نازحون من السودان”.

وأوضح أنه في حال وصول الاشتباكات إلى إقليم دارفور فإن النزوح سيكون واردا جداً للعائلات السودانية.

وتابع بالحسن حديثه:”سيكون هناك مخيم في جنوب الكفرة بجبل العوينات القريب من الحدود الليبية السودانية في حال نزوح أعداد كبيرة من السودان”.

بالحسن ختم :”نحن الآن في انتظار وصول منظمات دولية معنية بشؤون النازحين يوم الأحد القادم لمدينة الكفرة”.

