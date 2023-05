مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان: حفتر يدعم أحد طرفي النزاع لكن ليس له دور حاسم في الحرب

قال المبعوثُ الأممي الخاص إلى السودان “فولكر بيرتيس” إن خليفة حفتر يدعم أحد طرفي الصراع السوداني ولكن ليس له دور حاسم في الحرب، على حد تعبيره.

وأضاف بيرتيس في مقابلة مع قناة “دوتشيه فيليه” الألمانية، أنه لا يملك دليلا ملموسا على مشاركة “فاغنر” الروسية في الحرب الدائرة في الخرطوم ولا يستطيع أن يؤكد أو ينفي ذلك.

وتأتي هذه التصريحات بعد نحو أسبوع من نفي حفتر ما تناولته وسائل إعلام وتقارير صحفية غربية عن قيامه بتقديم الدعم لطرف ضد آخر في الصراع السوداني، مشيرا إلى دعمه لاستقرار السودان وأمنه وسلامة شعـبه العربي الإفريقي، على حد قوله.

وكشف تحقيق لشبكة “سي إن إن” الأمريكية عن دعم خليفة حفتر لقوات الدعم السريع السوادنية في صراعها مع الجيش السوداني، مستندا على صور التقطتها الأقمار الصناعية تظهر تنقّل طائرة روسية بين قاعدتي “الجفرة” و”الخادم” الجويتين واللتين تقعان في مناطق سيطرة حفتر وتستخدمهما “فاغنر” الأمر الذي يفسر التعاون بين حفتر وموسكو لدعم قوات الدعم السريع حتى قبل اندلاع العنف الدائر، وفق قولها.

المصدر: قناة دوتشيه فيليه + شبكة “سي إن إن”

