رئيس مؤسسة النفط الليبية: نسعى للوصول إلى مصاف المؤسسات العالمية

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، أن المؤسسة تسعى إلى تنفيذ خططها لزيادة معدلات الإنتاج وتطوير القطاع للوصول بها إلى مصاف المؤسسات العالمية.

وقال بن قدارة، في تسجيل مرئى نشرته المؤسسة عبر صفحتها على “فيسبوك”: “استمرار الإنتاج وتدفقه أسهم بشكل كبير في استمرار صرف المرتبات في القطاعات كافة، واستمرار الإنتاج أسهم كذلك في استقرار سعر صرف الدولار، والحفاظ على استقرار الشبكة العامة للكهرباء وتوريد المحروقات”.

وفي وقت سابق، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبدالحميد دبيبة، على ضرورة زيادة إنتاج النفط إلى مليوني برميل يوميا، وفق خطة المؤسسة المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للطاقة، وذلك خلال اجتماع في مكتبه بالعاصمة طرابلس مع بن قدارة، في إطار متابعته لخطة المؤسسة التطويرية للعام 2023.

وأكد بن قدارة، أن خطة استقرار إنتاج النفط والغاز وزيادته ليصل إلى اثنين مليون برميل تحتاج إلى تكاتف مؤسسات الدولة كافة، مشيدا بقرار مجلس الوزراء إقرار ميزانية استثنائية للقطاع في العام 2022.