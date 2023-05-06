افتتاح مركز لتدريب وتأهيل أفراد الميليشيات

افتتح يوم أمس مركز التدريب “الرائع” بطرابلس ضمن مشروع التأهيل الوطني والذي يهدف إلى تدريب وتمكين الميليشيات الشابة السابقة في جنزور.

وقالت منظمة سوبر نوفاي الفرنسية غير الحكومية، التي تنفذ المشروع، إن المركز سيدعم 200 مستفيد، ويزودهم بالأدوات والموارد لبناء مسار لأنفسهم ومجتمعاتهم، يمكنهم الوصول إلى برامج التدريب وخدمات المشورة وفرص التطوير لاكتساب مهارات جديدة أو بدء أعمالهم التجارية.

وافتتح المركز وزير العمل والتأهيل بالحكومة منتهية الولاية علي العبد، بحضور سفير فرنسا في ليبيا مصطفى مهراج، والسفير خوسيه ساباديل رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، وعميد بلدية جنزور فتحي عيسى، والمدير العام للمشروع الوطني للتأهيل والدمج سامي علوس.

وتعليقا على أهمية المركز ودوره في تدريب وتأهيل أفراد المليشيات السابقين، قال مدير المركز فارس الكباو، إن المركز تحقق بعد جهود كبيرة في افتتاحه. وهناك حاجة لدعم جميع الشباب في جميع أنحاء ليبيا بسبب الموارد الوطنية التي يمثلونها، مبينا أنه تم تصميم المشروع لدمجهم من خلال توفير برامج مهنية تؤهلهم لدخول سوق العمل وتأمين حياة كريمة لهم.