برنيق للطيران: نعتذر عن تأخير رحلات الجمعة وسنعيد قيمة التذاكر للمسافرين 

قدمت شركة برنيق للطيران الاعتذار لمسافريها عن التأخير الحاصل على متن رحلات أمس الجمعة الموافق 05/05/2023، متعهدة بإعادة قيمة التذاكر لجميع المسافرين التي تم إصدارها.

وذكرت الشركة، في اعتذارها، أنها تعتذر لمسافريها عن التأخير على متن رحلات بنغازي / الإسكندرية / بنغازي، بنغازي / طرابلــــس / بنغازي.

أضافت، أنه “إحتراماً منّا لمسافرينا وتعبيراً عن تقديرنا لهم ، سوف نقوم برنيق للطيران بإرجاع قيمة تذاكر السفر على نفس القطاعات، وذلك عبر التواصل على نقاط إصدار التذاكر سواء من مكاتب الشركة أو الوكلاء المعتمدين”.