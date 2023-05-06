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برنيق للطيران: نعتذر عن تأخير رحلات الجمعة وسنعيد قيمة التذاكر للمسافرين 

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قدمت شركة برنيق للطيران الاعتذار لمسافريها عن التأخير الحاصل على متن رحلات أمس الجمعة الموافق 05/05/2023، متعهدة بإعادة قيمة التذاكر لجميع المسافرين التي تم إصدارها.

وذكرت الشركة، في اعتذارها، أنها تعتذر لمسافريها عن التأخير على متن رحلات بنغازي / الإسكندرية / بنغازي، بنغازي / طرابلــــس / بنغازي.

أضافت، أنه “إحتراماً منّا لمسافرينا وتعبيراً عن تقديرنا لهم ، سوف نقوم برنيق للطيران بإرجاع قيمة تذاكر السفر على نفس القطاعات، وذلك عبر التواصل على نقاط إصدار التذاكر سواء من مكاتب الشركة أو الوكلاء المعتمدين”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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