أمن النواحي الأربع: مصرع أربعة أشخاص من عائلة واحدة جراء حادث

أعلنت مديرية أمن النواحي الأربع مصرع أربعة أشخاص من عائلة واحدة وإصابة اثنين آخرين جراء تصادم سيارتين بدائرة وحدة مرور السائح بالطريق الرابط بين مشروع النخيل واربع شوارع مادي .

وأكدت مديرية أمن النواحي الأربع أن الحادث وقع بين المركبة الأولى نوع هونداي سوناتا ذات لون أبيض تحمل رقم لوحة 5/2418385 والمركبة الثانيه نوع هونداي سوناتا دات لون أبيض تحمل رقم لوحة 5/.2372966

وأشارت مديرية أمن النواحي الأربع أنه بينما كان سائق المركبه الأولى قادمة من الشمال قاصدا الجنوب خرجت أمامه سيارة نوع هونداي سوناتا دون التأكد من حركة سيرها حيث كانت متجهة من الغرب قاصدة الشرق .

وأدى الحادث إلى مصرع سائق المركبة الأولى ويدعى صدام أبوبكر سالم وابنته أفنان وابنه عُدي واخته نهى ابوبكر سالم .

ونتج عن الحادث إصابة زوجة سائق السيارة الأولى وتدعى اساور رمضان وسائق السيارة الثانية ويدعى جمعه سالم جمعه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل مأمور الضبط القضائي بوحدة مرور السائح وتم إبلاغ النيابة العامة.