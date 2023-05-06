اليوم.. انطلاق الدورة 49 لفعاليات معرض طرابلس الدولي

العنوان-طرابلس

تنطلق، مساء اليوم السبت،فعاليات الدورة 49 لفعاليات معرض طرابلس الدولي بمشاركة محلية وعربية ودولية.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية “وال” عن رئيس لجنة الهيئة العامة للمعارض، عصام العول، قوله: “إن هذه الدورة لمعرض طرابلس الدولي التي ستفتتح عند الساعة السابعة من مساء اليوم السبت، ستشهد إلى جانب المشاركة المحلية من المؤسسات الاقتصادية والإنتاجية والتجارية مشاركة واسعة عربية ودولية، ومن مؤسسات صناعية معروفة إقليميا ودوليا”.

وأوضح رئيس لجنة الهيئة العامة للمعارض أن المشاركة في فاعليات المعرض ستكون ممثلة من تسع دول و180 شركة محلية 150 شركة دولية.

والجمعة كان قد أجرى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، زيارة إلى معرض طرابلس الدولي، للاطلاع على التجهيزات الجارية لتنظيم المعرض في دورته 49 بمشاركة دولية واسعة، وحيث اطلع الوزير خلال جولة بصالات العرض على الاستعدادات القائمة والترتيبات النهائية قبيل فعاليات الافتتاح يوم السبت 6 مايو.

واستضاف معرض طرابلس الدولي مارس الماضي فعاليات معرض ليبيا للغذاء في دورته الرابعة، بمشاركة 194 شركة دولية ومحلية. يشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة تخطط لتدشين مشروع معرض طرابلس الجديد المقرر إنشاؤه على مساحة 450 ألف متر مربع.