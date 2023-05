خبير أمني: الجيش الليبي بقيادة المشير حفتر يعد السبيل الوحيد لروما للسيطرة على أزمة الهجرة

ليبيا – قال الخبير الأمني الليبي عبد الله التواتي إن إجراء الحكومة الإيطالية مباحثات مع قائد الجيش المشير خليفة حفتر أمر صحيح.

التواتي وفي تصريحات خاصة لموقع”العين الإخبارية”،رأى أن ما يهم إيطاليا في المقام الأول هو السيطرة على الهجرة غير الشرعية المتدفقة من ليبيا باعتبارها البوابة الأكبر لأفريقيا على أوروبا وخاصة إيطاليا القريبة من الشواطئ الليبية.

وبحسب التواتي، فإن توجه الإيطاليين للمشير حفتر يعد أمرا صائبا كونه الرجل الأقوى في ليبيا وهو يسير جيش نظامي حقيقي يمكنه السيطرة على الهجرة في حالة قدم له الدعم كون إمكانيات الجيش الحالية لا تمكنه من ذلك بسبب الحظر الأممي المفروض على تسليح الجيش الليبي منذ عام 2011.

وأوضح أن توجه إيطاليا اليوم للتحاور مع المشير حفتر قائد الجيش كان لزاما بعد المخاوف من تدفق المزيد من المهاجرين إلى إيطاليا عبر ليبيا هربا من الحرب الدائرة في السودان خاصة وأن السبيل الوحيد إلى ذلك هو المثلث الحدودي بين ليبيا والسودان وهو تحت سيطرة الجيش الليبي.

واختتم التواتي تصريحه:” ذلك المثلث الذي تشترك فيه تشاد أيضًا منطقة صحراوية شاسعة من المستحيل أن يتمكن الجيش الليبي من السيطرة عليه إلا في حال قدمت روما دعما للجيش الذي يعد سبيلها الوحيد للسيطرة على أزمة الهجرة غير الشرعية”.

