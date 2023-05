بلدية الكفرة للأحرار: لم نسجل أي حالة لجوء واحدة قادمة من السودان

نفى الناطق باسم المجلس البلدي الكفرة “عبدالله سليمان” تسجيل أي حالة لجوء إلى المدينة قادمة من السودان على خلفية الحرب هناك.

وأبدى سليمان في تصريح لليبيا الأحرار، استغرابه من تصريحات منظمة الهجرة الدولية عن تسجيل حالات نزوح وصلت إلى المدينة، مشيرا إلى أن هناك غرفة مشكلة تضم كافة الأجهزة الأمنية والخدمية في البلدية تعمل على هذا الملف ولم تنوه إلى دخول أي جنسية عبر الحدود حتى الآن.

وقال سليمان إنه ليس من مصلحة البلدية إخفاء حالات اللجوء إن صحت، باعتبار المدينة غير قادرة على احتواء عدد كبير من اللاجئين كالذي ذكر في بيان المنظمة وإمكانياتها ضعيفة مقارنة بالخدمات التي ستقدم لهؤلاء اللاجئين من مأوى ومسكن وأغطية وغيرها، مؤكدا في الوقت ذاته استعداد الغرفة للتعامل مع أي حالات اللجوء عبر الحدود إن حدثت.

وكانت منظمة الهجرة الدولية قد أكدت الخميس وصول مايقارب الـ 700 لاجئ إلى الكفرة هربا من الصراع في السودان في الفترة من منتصف أبريل وحتى بداية مايو الجاري.

المصدر: ليبيا الأحرار + منظمة الهجرة الدولية

