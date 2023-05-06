شركة الكهرباء: استبدال كشافات الإنارة بمختلف أنحاء ليبيا

قالت شركة الكهرباء في ليبيا، إن فرق الصيانة بدائرة الإنارة العامة طرابلس، تواصل جهودها باسـتبدال كشافات الإنارة مـن صوديوم إلى كشافات ليد في الطـرق والشـوارع الرئيسية.

وأضافت الشركة العامة للكهرباء، في بيان لها، إن هذه الأعمال التي تجري في شوارع مدينة طرابلس تسهم في خفض اسـتهلاك الطاقة وتوفير إضاءة ذات جودة عالية.

وأشارت إلى أن هذا يأتـي في إطـار خـطط مـجلس إدارة الـشركة نـحو ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بما يعزز من استقرار الشبكة، موضحة أن هذه الخطة ستستمر لتشمل جميع المدن والمناطق الليبية.