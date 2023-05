ليبيا – قال القيادي بجماعة الإخوان محمد صوان رئيس الحزب الديمقراطي:” عندما نتكلم عن بناء الدولة لا بد من أن نتكلم بمنطق يتجاوز المصالحات الاجتماعية والفتاوى التقليدية والصراعات الأسرية”.

صوان وفي تصريحات نقلتها شبكة “الرائد”الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين،أضاف:”عندما تكلمنا في الصخيرات و جنيف وأكدنا على ضرورة الحوار كنا نتحرك بمنطق بناء الدولة واسترجاع هيبتها”.

وتابع صوان حديثه:”رغم كل المشهد الضبابي إلا أن عقلية الليبيين والكتل السياسية حدث بها شيء كبير من الارتقاء حتى في قضية المصالحة وقبول الآخر والاختلاف؛ ولهذا فإن احتمال نجاح أي تسوية سياسية الآن أفضل من سنتين أو ثلاث فائتة”.

Shares

The post صوان: الحديث عن بناء الدولة يجب أن يتجاوز المصالحات الاجتماعية والفتاوى التقليدية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية