نقابة أطباء ليبيا: وعود حكومة دبيبة لنا “وهمية”

قالت نقابة الأطباء في ليبيا، إن وعود وزارة الصحة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، هي وعود وهمية.

طالبت نقابة الأطباء في بيان لها، بإعادة النظر في حقوق الأطباء المتأخرة لسنوات، ورفع مستوى الطب والتمريض في البلاد، مشيرة إلى أنهم يعملون في نعمل في ظروف صعبة ويعانون من ضعف الإمكانيات.

وأكدت النقابة أن الأطباء تقدموا بشكوى لمجلس النواب، وأنهم سيتقدمون بأخرى للنائب العام، ضد وزيري الصحة والمالية، محملين إياهم مسؤولية إهدار حقوق الأطباء.

وطالبت نقابة الأطباء بتكليف شخصية متفرغة لتسيير مهام وزارة الصحة، وتفعيل قانون العلاوات حسب حدول المرتبات الموحد، كما طالبوا بتوفير فرص عمل للأطباء داخل المرافق الصحية، وتفعيل برنامج الإيفاد للأطباء والتخصصات النادرة.