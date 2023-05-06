بلدي الكفرة ينفي الأنباء المتداولة حول دعم كتيبة سبل السلام لأي من طرفي النزاع في السودان

الوطن / متابعات

نفى المجلس البلدي الكفرة الأنباء المتداولة حول دعم كتيبة سبل السلام لقوات الدعم السريع التي يقودها الفريق محمد حمدان دقلو في السودان، مؤكدا أن الكتيبة تحرس الحدود وتكافح جرائم تهريب البشر والمخدرات والأسلحة، وإن الحدود الجنوبية الشرقية للدولة الليبية مؤمنة بالكامل.

ورد المجلس البلدي في بيان على ما تداولته بعض وسائل الإعلام المحلية والدولية والمنصات الإخبارية على شبكات التواصل الاجتماعي، التي تزج باسم مدينة الكفرة وكتيبة سبل السلام في الصراع بين الأشقاء في السودان الشقيق.

ووصف البيان هذه الأنباء بالأكاذيب، معتبرا أن هذه التصرفات تهدف إلى زيادة التدخل الدولي في ليبيا، وانتهاك سيادتها ومصادرة قرارها.

ونفى المجلس البلدي الكفرة وجود أي مرتزقة أو جماعات مسلحة في الكفرة، مؤكدا أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية حيال من يتسببون في إيذاء المدينة وتشويه تاريخها.