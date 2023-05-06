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الشيباني: الدول الاستعمارية والإقليمية تستدرج بلادنا إلى التقسيم رويداً رويداً

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

دعا عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني إلى فرض نظام حكم محلي فاعل.

وقال الشيباني في تدوينة عبر “فيسبوك”: “الدول الاستعمارية والإقليمية التي تدير أزمتنا عن طريق استخباراتها والعملاء في الداخل تستدرج بلادنا إلى التقسيم رويدا رويدا، أولا بحجة المركزية المجحفة، وثانيا بالتوزيع العادل للثروة، والقادم المطالبة بحق تقرير المصير للأقاليم المظلومة”.

وأضاف: “على النخب الوطنية العمل بكل جدية على فرض نظام حكم محلي فاعل (محافظات- بلديات – فروع بلدية) لتفتيت المركزية المقيتة وتوزيع عادل للثروة حتى نقطع الطريق على المتآمرين على وحدة تراب الوطن”.

 

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صحيفة الساعة 24

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