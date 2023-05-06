وزارة الداخلية: اليوم ضبط أربع سيارات مبلغ عن سرقتها

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أن أعضاء التحري بمكتب مباحث المرور بإدارة شؤون المرور والتراخيص تمكنوا اليوم السبت وخلال أقل من ساعة واحدة من ضبط 4 مركبات آلية مبلغ عن سرقتها.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن المركبة الأولى نوع كيا سيراتو اللون أبيض مبلغ عنها مسروقة من الغرفة الرئيسية بموجب البرقية رقم( 649) بتاريخ 15-04-2019 كما أن المركبة الثانية نوع كيا سيراتو اللون رصاصي مبلغ عنها مسروقة من دائرة مركز شرطة المدينة ومعمم عنها من الغرفة الرئيسية بموجب البرقية رقم ( 4226) بتاريخ 05-10-2019.

وأشارت وزارة الدخلية إلى أن المركبة الثالثة نوع هونداي سوناتا اللون أبيض مبلغ عنها مطلوبة لمركز شرطة الحي الصناعي، ومعمم عنها من الغرفة الرئيسية بموجب البرقية رقم 5516 بتاريخ 25-10-2016 كما أن المركبة الرابعة تويوتا كامري اللون أبيض مبلغ عنها مسروقة من دائرة مركز شرطة سوق الجمعة ومعمم عنها من قبل الغرفة الرئيسية بموجب البرقية رقم ( 3678) بتاريخ 21-10-2018.

ولفتت وزارة الداخلية إلى أن المركبات المسروقة ضبطت صباح اليوم بضواحي مدينة طرابلس خلال أقل من ساعة واحدة باستخدام تطبيق الاستعلام الأمني مبينة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل مكتب مباحث المرور بالإدارة ويجري العمل على تسليم المركبات إلى الجهات المختصة فور انتهاء التحقيقات.