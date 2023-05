العرادي: المهاجرون غير النظاميين “قنبلة موقوتة”.. وليبيا لن تكون كلب حراسة لأوروبا

ليبيا – وجه عبد الرزاق العرادي القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان فتوى المفتي المعزول الصادق الغرياني، رسالةً إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال والنائب العام ووزير الداخلية المكلف والأجهزة الأمنية وجهاز الحرس البلدي بخصوص المهاجرين المخالفين للقانون.

العرادي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أكد دعمه لما تقوم به الأجهزة الأمنية والحرس البلدي وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ومباحث الجوازات في ضبط المخالفات بشتى أشكالها وأنواعها.

واعتبر أن أي أجنبي دون وضع قانوني أو على أقل تقدير لا يحمل بطاقة حصر هو عبارة عن شخص قد يشكل خطرًا متعديًا على الوطن والمواطن وعلى نفسه وبمثابة قنبلة موقوتة.

وأوضح أنه عقب منح مدة قانونية لتمكين الأجانب من تسوية وضعهم مع الجوازات (إقامات) أو مع جهاز مكافحة الهجرة (بطاقة حصر) يجب معاقبة أي ليبي يقوم بتشغيل أو إيواء أجنبي بدون وضع قانوني أو بطاقة حصر.

وطالب العرادي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتهم في طوفان الهجرة واستخدام ليبيا كدولة مرور ومساعدتها لوضع استراتيجية وحل للهجرة غير الشرعية وإلا فليبيا لن تكون كلب حراسة لأوروبا، مشيرًا إلى أن ليبيا لديها من التحديات ما يكفيها.

