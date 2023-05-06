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إمليمدي: عودة الأمن للجنوب حد من ظاهرة ترويج المخدرات

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

أرجع القانوني الليبي علي إمليمدي، سبب تزايد ظاهرة تعاطي حبوب الهلوسة، إلى “الفراغ لدى قطاع من الشباب، وعدم رقابة الأسرة، وضعف الأمن، وعدم وجود توعية من السلطات العامة بمخاطرها”، مبينا أن أعمار شريحة المتعاطين في منتصف العشرينات، وبالتالي فإن صغر أعمارهم يدل على إهمال أسرهم.

ورأى إمليمدي، الذي يعمل محاميا، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أنه “بعد تفعيل الأجهزة الأمنية في أغلب مدن الجنوب، وانتهاء الحروب، تراجعت هذه الظاهرة بشكل ملحوظ”.

وضرب إمليمدي مثالاً على ذلك قائلاً: “مدينة سبها كانت أكثر المدن انتشاراً للجريمة من سطو مسلح وقتل واتجار للمخدرات قبل سنوات”، متابعاً: لكن الآن نلاحظ تراجع الجريمة بشكل كبير بعد تفعيل السجون، والقبض على المطلوبين ومحاكمتهم وصدور أحكام رادعة ضدهم.

 

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المخدرات حبوب الهلوسة علي إمليمدي ليبيا

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الوطن الليبية

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