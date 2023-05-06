التكالي: الانتخابات الرئاسية غير مناسبة

قال عضو مجلس النواب علي التكالي إن الخلافات القائمة حول شروط الترشح للرئاسة استفضنا فيها وتمت مناقشتها منذ سنوات ولم نصل فيها إلى حل.

أضاف في تصريحات صحفية: “لا أعتقد أن تصل اللجنة 6+6 إلى توافق بشأن شروط الترشح للرئاسة بسبب تمسك كل طرف سياسي برأيه، ولا أعرف المغزى من تشكيل اللجنة 6+6 بعد الاجتماعات واللجان التي شكلت طيلة سنوات لذات الغرض”.

وتابع قائلًا: “استمرار الانقسام السياسي قد يجعل الانتخابات الرئاسية غير مناسبة بهذا الوضع وقد تكون الانتخابات البرلمانية كمرحلة أولى هي الأنسب في هذه الظروف”.