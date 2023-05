الغوج: تقارير الرقابة الإدارية أظهرت كمية فساد كبيرة في قطاع الصحة

ليبيا – أكد نقيب الأطباء محمد الغوج،أن تقارير الرقابة الإدارية أظهرت كمية فساد كبيرة في قطاع الصحة،مطالبًا بمكافحته بشكل حازم.

الغوج وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”،قال:”عقدنا الأربعاء والخميس اجتماعا بسبع عشرة نقابة أطباء فرعية بمدينة مصراتة تناول ملفات عدة أهمها تطبيق جدول الرواتب الموحد على القطاع”.

وأشار إلى قرارهم بتقديم مذكرة شكوى مطلع الأسبوع المقبل ضد وزيري الصحة المكلف والمالية في حكومة تصريف الأعمال نظير تقصيرهم وإهمالهم ملف الأطباء.

وأضاف:” تواصلنا مع وزير الصحة في الحكومة الليبية عثمان عبد الجليل عديد المرات فكان رد فعله إيجابي جدا وتعاون معنا وأظهر مساندته للأطباء”.

وتابع الغوج حديثه:” وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال في كل إضراب أو احتجاج لنا يشكل لجنة ويمتص غضب الأطباء ثم يهمل ملفنا مجددا،وإن لم يلتفت لنا وتحقق مطالبنا من الممكن أن يقدم الأطباء على استقالات جماعية، وعلى مسؤولي حكومة الوحدة الوطنية أن يتحملوا مسؤولية ذلك”.

