عمار: قد تخرج مظاهرات بأعداد كبيرة ضد دار الإفتاء والمفتي بسبب تصريحات غويلة المتهورة

علق آمر قوة الإسناد بعملية بركان الغضب ناصر عمار، على حديث الداعية الليبي الكندي المتشدد عبد الباسط غويلة عضو دار الإفتاء والمحسوب على جماعة الإخوان المسلمين،الذي اشترط باعتراف المداخلة بأن القذافي “كافر ومرتد وليس ولي أمر” لتهدئة الوضع والصلح معهم، قائلاً:” يريد تفريق الإجماع غرب ليبيا والجنوب والذي حصل في يوم العيد”.

عمار وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،أضاف :”الذي أعرفه وسمعته من فضيلة المفتي الشيخ الصادق أن القذافي طاغية ومستبد ولم يكفره، غدًا يمكن أن تخرج مظاهرات بأعداد كبيرة ضد دار الإفتاء والمفتي في بعض المدن وسببها تصريحات غير مدروسة ومتهورة وبلا قواعد”.

وتابع عمار حديثه:” هذه كارثة أمام الرأي العام الدولي بعد شبه إجماع على العيد، وتفاعل الناس عبر منظومة التواصل الاجتماعي والرد على شبهات الذين يتلاعبون بالدين ومناسكه”.

عمار ختم:” القذافي انتهى وكفى، وهو بين يدي مولاه ، والأهم ماذا أنتم فاعلون بعده، هل ستنقذون ما تبقى من الوطن ؟”.