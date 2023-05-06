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شركة الكهرباء: نقل أسلاك وعوازل لمشروع خط نقل الطاقة الرويس بوعرقوب

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تواصل أعمال نقل المزيد من الشحنات الكهربائية إلى مشروع خط نقل الطاقة الرويس بوعرقوب جهد 400 ك.ف من ناحية بئر الغنم.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر مكتبها الإعلامي أن نقل الشحنات التي تشمل أسلاك وعوازل يأتي تجهيزا لسحب الأسلاك واستكمال ما تبقى من أعمال مشروع خط نقل الطاقة الرويس بوعرقوب.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى حرصها على استكمال المشروع نظراً لأهميته القصوى في تعزيز الشبكة الكهربائية وتقويتها وزيادة النقل الكهربائي .

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بوابة افريقيا الاخبارية

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