سليمان: لم يصل أي نازح سوداني إلى الكفرة

نفى مدير مكتب الإعلام ببلدية الكفرة عبد الله سليمان الأنباء المتداولة عن نزوح نحو 700 سوداني إلى مدينته.

وقال سليمان في تصريح صحفي اليوم السبت إنه في حال وصول أي نازح سيتم الإعلان عنه وتسجيلهم والتعامل معهم بطريقة تتماشى مع العادات والتقاليد والمواثيق الدولية.

وأوضح أنه جرى تشكيل غرفة طوارئ تتواصل عبر شبكة إلكترونية مع الحكومة والمنظمات الدولية المصرح لها للعمل في ليبيا؛ للاستعداد في حال حدث نزوح، متابعا: “قمنا بتبليغ الحكومتين والمنظمات الدولية وأي مؤسسة وأي جهة لديها الرغبة في التعاون والمساعدة ونحن في الانتظار”.

وأضاف سليمان قائلا “تلقينا وعودا من منظمات دولية معنية مثل منظمة الهجرة، واليونيسف، والإغاثة، والصليب الأحمر، والهلال الأحمر، وسوف تتوافد هذه المنظمات على بلدية الكفرة للترتيب لإنشاء مخازن استراتيجية استعداداً لما هو قادم”.