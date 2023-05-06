الشيباني: الدول الاستعمارية التي تدير الأزمة الليبية ستقود بلادنا إلى التقسيم

قال عضو مجلس النواب جاب الشيباني، إن الدول الاستعمارية والإقليمية التي تدير الأزمة الليبية عن طريق استخباراتها والعملاء في الداخل تستدرج بلادنا إلى التقسيم رويدا رويدا،أولا بحجة المركزية المجحفة وثانيا بالتوزيع العادل للثروة والقادم المطالبة بحق تقرير المصير للأقاليم المظلومة.

الشيباني وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، طالب النخب الوطنية العمل بكل جدية على فرض نظام حكم محلي فاعل ” محافظات- بلديات – فروع بلدية” لتفتيت المركزية المقيتة، وتوزيع عادل للثروة لقطع الطريق على المتآمرين على وحدة تراب الوطن.